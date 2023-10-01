Байден: США ни при каких условиях не могут допустить прекращения поддержки Киева

После принятия проекта временного финансирования американского правительства президент США Джо Байден заявил о недопустимости прекращения поддержки Украины со стороны Вашингтона «ни при каких обстоятельствах».
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