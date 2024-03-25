«Необходимая, уместная и соразмерная». Таковой посчитал судья блокировку Telegram в Испании

В воскресенье, 24 марта, суд в Мадриде постановил временно заблокировать Telegram в Испании, ссылаясь на иск нескольких компаний, утверждающих, что Telegram использовался для нарушения защиты авторских прав.
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