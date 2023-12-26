Правительство планирует модернизировать почтовые отделения в сёлах и труднодоступных местах

В соответствии с решением Правительства РФ от 22 декабря 2023 года, на модернизацию почтовых отделений расположенных в селах и труднодоступных местностях России будет направлено еще 4,2 миллиарда рублей в 2024 году.
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