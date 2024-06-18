Поклонникам нагло наврали: где на самом деле умерла Анастасия Заворотнюк

Пресса снова зря сгустила краски.После смерти Анастасии Заворотнюк в прессу просочился жуткий слух: близкие давно наплевали на актрису и отправили неизлечимо больную родственницу доживать последние дни в хосписе.
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