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Этот таинственный мир

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Смотрите первую достоверную реконструкцию Пилтдаунского человека – одной из величайших научных мистификаций

Смотрите первую достоверную реконструкцию Пилтдаунского человека – одной из величайших научных мистификаций

Фальсификатор приложил немало усилий, чтобы одурачить научное сообщество, и ему это почти удалось. Благодаря одной из самых успешных научных мистификаций всех времен, палеонтологи всю первую половину XX века верили в существование древнего гоминида, известного как Пилтдаунский человек.

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