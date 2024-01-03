Смотрите первую достоверную реконструкцию Пилтдаунского человека – одной из величайших научных мистификаций

Фальсификатор приложил немало усилий, чтобы одурачить научное сообщество, и ему это почти удалось. Благодаря одной из самых успешных научных мистификаций всех времен, палеонтологи всю первую половину XX века верили в существование древнего гоминида, известного как Пилтдаунский человек.