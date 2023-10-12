Почему, не смотря на постоянно накапливающиеся проблемы, американские политики выглядят спокойными? Неужели они не видят, как разваливается их уютный американоцентричный мир? Видят.
Не страшно ли глобальной элите?
Комментарии
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Александр Николаевич
Тогда, на наш взгляд, слово "оцепеневшими" (сидеть на цепи) равнозначно народному русскому слову "ох....ми"?🤗😱!
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1 час.
Natalija Osminina
Я бы сказала, что они возмущены и испуганы одновременно.
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1 час.
Александр Николаевич
Текст статейки у меня только что высветился полностью.🤌👍- Написано очень красиво, даже если там и не все соответствует действитьельности! ✊ "Не пройдут- Ноу пассаран"!!!
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1 час.
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