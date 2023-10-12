Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 811 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Потому что  общественный транспорт в США развит крайне слабо. И с каждым годом его доля уменьшается.Россия в западных...
  • Виктор Александров
    "Ельцин-центр был создан в соответствии с законом 2008 года «О центрах исторического наследия президентов РФ, прекрат..."Имеем ли мы прав...
  • Эдуард Александров
    ...сказал взъерошенный Борька после третьего стакана горькой.Борис Джонсон при...

Не страшно ли глобальной элите?

Не страшно ли глобальной элите?

Почему, не смотря на постоянно накапливающиеся проблемы, американские политики выглядят спокойными? Неужели они не видят, как разваливается их уютный американоцентричный мир? Видят.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Николаевич
Тогда, на наш взгляд, слово &quot;оцепеневшими&quot; (сидеть на цепи) равнозначно народному русскому слову &quot;ох....ми&quot;?🤗😱!
Ответить
1 час.
Natalija Osminina
Я бы сказала, что они возмущены и испуганы одновременно.
Ответить
1 час.
Александр Николаевич
Текст статейки у меня только что высветился полностью.🤌👍- Написано очень красиво, даже если там и не все соответствует действитьельности! ✊ &quot;Не пройдут- Ноу пассаран&quot;!!!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх