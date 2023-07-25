1900 км/ч и 11 тыс. км: захватывающие особенности нового российского сверхзвукового самолета

Артур АкопянВоенное делоПодписаться1900 км/ч и 11 тыс. км: захватывающие особенности нового российского сверхзвукового самолетаНедавно были представлены данные о новом российском сверхзвуковом пассажирском самолете под названием «Стриж».Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииМихаил ВасильевТехника должна быть эффективной, рациональной и экономичной! Она не баба, чтобы быть стильной!Ответить18 час.Yvan«Хорошо летать могут только красивые самолеты» (А.Н. Туполев)Ответить13 час.
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