Нескучные технологии

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1900 км/ч и 11 тыс. км: захватывающие особенности нового российского сверхзвукового самолета

1900 км/ч и 11 тыс. км: захватывающие особенности нового российского сверхзвукового самолета

Недавно были представлены данные о новом российском сверхзвуковом пассажирском самолете под названием «Стриж».

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Комментарии
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Михаил Васильев
Техника должна быть эффективной, рациональной и экономичной! Она не баба, чтобы быть стильной!
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18 час.
Yvan
«Хорошо летать могут только красивые самолеты» (А.Н. Туполев)
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13 час.

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