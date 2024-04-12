C приближением дня инаугурации президента Российской Федерации возможны провокации Запада.Василий Пискарев, председатель комиссии Государственной думы РФ по расследованию вмешательства извне в дела России прокомментировал включение вопроса о президентских выборах в России в повестку сессии Европарламента.
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