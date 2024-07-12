За неделю в Тверской области пострадали от клещей больше 100 человек

Клещи в Тверской области становятся всё менее и менее активными. Так, по данным регионального Управления Роспотребнадзора, к 10 июля на территории Верхневолжья зарегистрировали чуть больше 2800 обращений граждан по поводу укусов клещей, что ниже уровня прошлого года.
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