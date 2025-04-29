Ремастер Oblivion стал третьим релизом года на PS5 по количеству игроков, уступив Monster Hunter Wilds и AC ShadowsНедавно произошёл неожиданный релиз The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, которая уже преодолела отметку в 4 миллиона игроков.