"Над Сирией сгущаются тучи". Как в мире оценили падение власти Башара Асада?

Аналитики считают произошедшее нарушением баланса в стране и началом будущих конфликтов Стремительное падение власти Башара Асада в Сирии и последовавшие за этим драматичные события привлекли повышенное внимание в мире и стали причиной многочисленных откликов СМИ и экспертов.