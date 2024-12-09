"Над Сирией сгущаются тучи". Как в мире оценили падение власти Башара Асада?

Аналитики считают произошедшее нарушением баланса в стране и началом будущих конфликтов Стремительное падение власти Башара Асада в Сирии и последовавшие за этим драматичные события привлекли повышенное внимание в мире и стали причиной многочисленных откликов СМИ и экспертов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии