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  • ШКИПЕР
    " Представители Киева и Евросоюза после консультаций в Лондоне передали США 22 конкретных условия, на которые они сог...Украина и ЕС согл...
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Украина и ЕС согласовали 22 условия для завершения конфликта

Украина и ЕС согласовали 22 условия для завершения конфликта

Представители Киева и Евросоюза после консультаций в Лондоне передали США 22 конкретных условия, на которые они согласны в рамках урегулирования конфликта на Украине.

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Комментарии
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Eduard
Европа и Лондонюне имеют права нос сувать в чужие страны.За 20 лет оккпированого Афгана,они миром там не интересовались!
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18 час.
ШКИПЕР
&quot; Представители Киева и Евросоюза после консультаций в Лондоне передали США 22 конкретных условия, на которые они согласны в рамках урегулирования конфликта на Украине. &quot; А они Россию о чём то спросили ?
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18 час.
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