Представители Киева и Евросоюза после консультаций в Лондоне передали США 22 конкретных условия, на которые они согласны в рамках урегулирования конфликта на Украине.
Украина и ЕС согласовали 22 условия для завершения конфликта
Комментарии
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Eduard
Европа и Лондонюне имеют права нос сувать в чужие страны.За 20 лет оккпированого Афгана,они миром там не интересовались!
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18 час.
ШКИПЕР
" Представители Киева и Евросоюза после консультаций в Лондоне передали США 22 конкретных условия, на которые они согласны в рамках урегулирования конфликта на Украине. " А они Россию о чём то спросили ?
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18 час.
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