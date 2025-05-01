Европа и Лондонюне имеют права нос сувать в чужие страны.За 20 лет оккпированого Афгана,они миром там не интересовались!

ШКИПЕР

" Представители Киева и Евросоюза после консультаций в Лондоне передали США 22 конкретных условия, на которые они согласны в рамках урегулирования конфликта на Украине. " А они Россию о чём то спросили ?