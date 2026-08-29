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Антифашист

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Госдеп США официально предупредил американцев о риске беспорядков на Украине и призвал не посещать страну

Госдеп США официально предупредил американцев о риске беспорядков на Украине и призвал не посещать страну

Госдепартамент Соединённых Штатов внёс коррективы в свои рекомендации для граждан, находящихся на территории Украины.

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