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"Природу северного края обновят": как прошёл капремонт в Архангельском краеведческом музее

"Природу северного края обновят": как прошёл капремонт в Архангельском краеведческом музее

В столице Поморья в рамках президентского нацпроекта провели капитальный ремонт залов Архангельского краеведческого музея, реконструкция затронула залы, в которых представлена экспозиция “Природа северного края”.

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