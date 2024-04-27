"Природу северного края обновят": как прошёл капремонт в Архангельском краеведческом музее

В столице Поморья в рамках президентского нацпроекта провели капитальный ремонт залов Архангельского краеведческого музея, реконструкция затронула залы, в которых представлена экспозиция “Природа северного края”.
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