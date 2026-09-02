‼️🇺🇦🔥 Командир спецподразделения ГУР «Тимур» обвинил сотрудников СБУ в похищении офицера и стрельбе по разведчикам ▪️По словам «Тимура», сотрудники СБУ задержали боевого офицера военной разведки без официально предъявленных обвинений и удерживали его.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Трамп снова обвин...
- Северный мост в К...
- «След Кремля» в т...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым