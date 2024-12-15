Обещанный туалет ждали 2 года: для жильцов бараков Читы открыли сортир на улице

В Чите рядом с аварийными бараками открыли туалет, появления которого жильцы ждали два года.Администрация Читы отчиталась об открытии на улице Таежной нового деревянного туалета, который установили неподалеку от аварийных бараков.
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