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Обещанный туалет ждали 2 года: для жильцов бараков Читы открыли сортир на улице

Обещанный туалет ждали 2 года: для жильцов бараков Читы открыли сортир на улице

В Чите рядом с аварийными бараками открыли туалет, появления которого жильцы ждали два года.Администрация Читы отчиталась об открытии на улице Таежной нового деревянного туалета, который установили неподалеку от аварийных бараков.

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Комментарии
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Амара Карпова
Каменный век🤮Бедные люди🥲
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19 час.
F I
Чита ... Удавились чиновники от жлобства ставя дощатый сортир  . Вот дерьмо а не люди. А пары сотен пеноблоков  жаба задавила потратить на туалет своему населению ? Потом удивляются плохому здоровью россиян... Тьфу ,твари
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19 час.
Амара Карпова
💯согласна с вами👍
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19 час.

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