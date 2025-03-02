Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 762 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь Кузьмина
    Да, видимо Зеленский принял какое-то снадобье и понесло его.Но без внушения бриттов и галлов о своем величии, вряд ли...Выбор сделан
  • Владимир Моргунов
    уж чем чем, а своими доходами ГД занимается постоянно !!! ОНИ (СВОИ ДОХОДЫ) У ГД НА ПОСТОЯННОМ КОНТРОЛЕ ??!!Куда делись тонны...
  • Владимир Соловьев
    ЧТО БЫ ИЗБАВИТЬСЯ В ДУМЕ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В ВОЁМ БИЗНЕСЕ, НАДО СОЗДАТЬ НОВУЮ ПАРТИЮ, НАПОДОБИЕ ПАРТИИ, КОТОРУЮ СОЗ...Будут убивать рус...

Трамп впервые придал английскому языку официальный статус в США

Трамп впервые придал английскому языку официальный статус в США

Трамп подписал указ о признании английского языка официальным языком США Президент Дональд Трамп подписал в субботу исполнительный указ о признании английского языка официальным языком Соединенных Штатов Америки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх