Суд над Линдси Клэнси: в США рассматривают дело матери, обвиняемой в убийстве троих детей

Краткий экскурс в одну из самых шокирующих историй 2026-го. Линдси Клэнси и адвокат Кевин Реддингтон слушают показания в Верховном суде Плимута 18 августа 2026 года, фото: Boston Globe/Getty ImagesДело Линдси Клэнси, бывшей медсестры из Массачусетса, раскололо американское общество на два лагеря.