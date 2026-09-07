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Суд над Линдси Клэнси: в США рассматривают дело матери, обвиняемой в убийстве троих детей

Суд над Линдси Клэнси: в США рассматривают дело матери, обвиняемой в убийстве троих детей

Краткий экскурс в одну из самых шокирующих историй 2026-го. Линдси Клэнси и адвокат Кевин Реддингтон слушают показания в Верховном суде Плимута 18 августа 2026 года, фото: Boston Globe/Getty ImagesДело Линдси Клэнси, бывшей медсестры из Массачусетса, раскололо американское общество на два лагеря.

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