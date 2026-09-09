Мультсериал «Южный Парк» переименован в «Южную Америку» перед новым сезоном

Создатели мультсериала «Южный Парк» Трей Паркер и Мэтт Стоун объявили о смене названия проекта. По информации, опубликованной в журнале РИА Новости, название шоу изменено на «Южная Америка» перед премьерой 29-го сезона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ночную икру свело...
- АУ Топ-5 кроссоверов...
- АР Мужчины и их экст...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым