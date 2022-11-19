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Бензема пропустит минимум три недели

Стали известны сроки восстановления Карима Бензема. Ранее сборная Франции объявила, что форвард «Реала» пропустит чемпионат мира в Катаре из-за травмы, полученной на тренировке.

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