Политика как он...
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Политика как она есть

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Украинский военный заявил о запугивании офицеров и солдат новым комбатом БПЛА Ляшко

Украинский военный заявил о запугивании офицеров и солдат новым комбатом БПЛА Ляшко

Украинский военный Станислав Бунятов возмутился назначением лидера Радикальной партии Олега Ляшко* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на должность командира батальона беспилотных систем 63-й бригады.

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