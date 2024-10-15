Украинский военный заявил о запугивании офицеров и солдат новым комбатом БПЛА Ляшко

Украинский военный Станислав Бунятов возмутился назначением лидера Радикальной партии Олега Ляшко* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на должность командира батальона беспилотных систем 63-й бригады.
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