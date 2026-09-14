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Один человек погиб и 25 пропали без вести при крушении лодки в Греции

Один человек погиб и 25 пропали без вести при крушении лодки в Греции

www.globallookpress.com/Nikolas Georgiou/ZUMAPRESS.com Один человек погиб и еще 25 числятся пропавшими без вести в результате крушения лодки с мигрантами у берегов Греции.

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