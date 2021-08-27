ТАЙНЫ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ

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Летят перелётные птицы

Летят перелётные птицы

Птицы разительно отличаются от всех остальных животных, и даже друг от друга. Одни практически всю жизнь проводят в воздухе, другие почти лишены крыльев и умеют только бегать по земле, а третьи отдают предпочтение исключительно водной стихии.

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