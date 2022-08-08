В Краснодарском крае госавтоинспекторы доставили в больницу ребенка, нуждавшегося в экстренной медицинской помощи

К находившимся на маршруте патрулирования сотрудникам отдельной роты ДПС ГИБДД Отдела МВД России по городу Геленджику старшему лейтенанту полиции Семену Лазареву и младшему лейтенанту полиции Артуру Ефимову с просьбой о помощи обратился 42-летний житель Ростовской области.
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