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В Краснодарском крае госавтоинспекторы доставили в больницу ребенка, нуждавшегося в экстренной медицинской помощи

К находившимся на маршруте патрулирования сотрудникам отдельной роты ДПС ГИБДД Отдела МВД России по городу Геленджику старшему лейтенанту полиции Семену Лазареву и младшему лейтенанту полиции Артуру Ефимову с просьбой о помощи обратился 42-летний житель Ростовской области.

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