В Краснодарском крае госавтоинспекторы доставили в больницу ребенка, нуждавшегося в экстренной медицинской помощи

К находившимся на маршруте патрулирования сотрудникам отдельной роты ДПС ГИБДД Отдела МВД России по городу Геленджику старшему лейтенанту полиции Семену Лазареву и младшему лейтенанту полиции Артуру Ефимову с просьбой о помощи обратился 42-летний житель Ростовской области.