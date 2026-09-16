Пранкеры из Екатеринбурга напугали американского конгрессмена

Известные пранкеры Лексус и Вован (Алексей Столяров и Владимир Кузнецов) прямо во время фестиваля молодежи в Екатеринбурге умудрились разыграть американского конгрессмена.
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