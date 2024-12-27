15 удивительных фактов о вине

Факт о вине 1: Китайцы — крупнейшие потребители красного вина в мире. В 2013 году китайцы выпили рекордные 155 миллионов ящиков красного вина, тем самым превзойдя французов, потребление которых сократилось на 18 % до 150 миллионов ящиков.