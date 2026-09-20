«Полно их в России, иуд этих»: получивший клеймо иноагента Звягинцев продолжает очернять русских под апплодисменты Запада

Телеканал "78" Беглый режиссёр Андрей Звягинцев*, чьи фильмы годами колесили по западным фестивалям и собирали награды за «беспросветную российскую действительность», официально признан иностранным агентом.
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Посмотри любой фильм про полицию милицию одни предатели и воры? Анискиных больше Нет вот такие у нас фильмы?