Давление улетит в космос: врач Кашух предупредила, что зеленый чай – хуже чистого кофеина

МОСКВА, 21 мая, ФедералПресс. Примерно через полчаса после употребления зеленого чая давление подскакивает сильнее, чем от чистого кофеина, сообщила РИАМО врач, эксперт Лаборатории «Гемотест», сообщила РИАМО Екатерина Кашух.
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