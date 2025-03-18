Василий Вакаров: Президенты США и России готовятся к разделению активов в Украине

Какие изменения произойдут с территориальным распределением в результате разделения Украины между США и Россией? Какие последствия ожидают украинских олигархов и иностранных инвесторов в связи с разделением бизнес-активов на территории Украины? Исходя из имеющейся информации, можно предположить, о чём будут говорить президенты США и России: 1.