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Василий Вакаров: Президенты США и России готовятся к разделению активов в Украине

Василий Вакаров: Президенты США и России готовятся к разделению активов в Украине

Какие изменения произойдут с территориальным распределением в результате разделения Украины между США и Россией? Какие последствия ожидают украинских олигархов и иностранных инвесторов в связи с разделением бизнес-активов на территории Украины? Исходя из имеющейся информации, можно предположить, о чём будут говорить президенты США и России: 1.

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