Друзья
БлогПравилаСтихипутешествияСказочнаяНеллиН-книгиюмор
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Друзья

10 462 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    «Ракета успешно достигла цели»: хуситы заявили о нанесении удара по израильской авиабазе Неватим Йеменское движение ...Бывший премьер Из...
  • Юрий Ильинов
    Американское издание: к сожалению, Трамп оказался прав по поводу Украины Американское издание The Hill опубликовало ...Бывший премьер Из...
  • Юрий Ильинов
    19 марта – День моряка-подводника в России Каждый год 19 марта в РФ отмечают День моряка-подводника. Такую дату выбр...Теперь, инициатив...

Теперь, инициатива будет в руках России!

Теперь, инициатива будет в руках России!

18.03.2025 Катрен №18 (3227) “Теперь, инициатива будет в руках России!” МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ - СоТворцы с СОЗДАТЕЛЕМ БОЖЕСТВЕННОЙ МОНАРХИИ! Божественная Монархия — это Богодержавие, Управление Бога на Планете.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Ильинов
19 марта – День моряка-подводника в России Каждый год 19 марта в РФ отмечают День моряка-подводника. Такую дату выбрали из-за того, что в этот день в 1906 году российский император Николай II своим указом обозначил новый класс отечественных военных кораблей – подводные лодки. Империя тогда имела на вооружении уже 20 субмарин, которые считались на тот момент новейшей и очень секретной техникой. Именно из-за секретности в документах подлодки называли миноносцами. А уже 9 апреля того же года в прибалтийском порту Либава появился первый в Российской империи Учебный отряд подводного плавания. С тех пор и по настоящее время подводный флот постоянно совершенствуется. В Советском Союзе и позже в современной России атомные подлодки стали частью ядерной триады, играющей ключевую роль для сдерживания агрессивных устремлений потенциальных противников. В ходе спецоперации на Украине подводные лодки, действующие на Черном море уже на протяжении десятилетий, показали большую эффективность, чем надводные корабли, даже самые современные. Это связано со спецификой данной относительно небольшой акватории, большая часть которой может находиться под огневым контролем береговых противокорабельных ракетных комплексов ВСУ. И здесь существенную роль сыграла способность российских субмарин перемещаться скрытно, внезапно нанося удары ракетами по военным и энергетическим объектам в любой точке Украины. Свой профессиональный праздник российские моряки-подводники стали отмечать уже вскоре после появления подводного флота в дореволюционной России. Но после Октябрьской революции 1917 года его отменили, восстановив лишь тогда, когда Советский Союз перестал существовать. Это произошло в результате выхода в июле 1996 года соответствующего приказа главкома ВМФ России адмирала Ф.Н. Громова, в котором устанавливалась прежняя дата праздника – 19 марта. В наше время в этот день по всей стране проводятся торжественные мероприятия – концерты, собрания, встречи с ветеранами подводного флота. А главнокомандующий ВМФ Российской Федерации публикует официальное поздравление с праздником действующих моряков-подводников и ветеранов. С Днем моряка-подводника поздравляет всех причастных и редакция «Военного обозрения». Пусть вам, уважаемые военнослужащие и ветераны подводного флота, удача сопутствует всегда и везде – и на суше, и под водой!
Ответить
22 час.
наверх