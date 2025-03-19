Теперь, инициатива будет в руках России!

Юрий Ильинов

19 марта – День моряка-подводника в России Каждый год 19 марта в РФ отмечают День моряка-подводника. Такую дату выбрали из-за того, что в этот день в 1906 году российский император Николай II своим указом обозначил новый класс отечественных военных кораблей – подводные лодки. Империя тогда имела на вооружении уже 20 субмарин, которые считались на тот момент новейшей и очень секретной техникой. Именно из-за секретности в документах подлодки называли миноносцами. А уже 9 апреля того же года в прибалтийском порту Либава появился первый в Российской империи Учебный отряд подводного плавания. С тех пор и по настоящее время подводный флот постоянно совершенствуется. В Советском Союзе и позже в современной России атомные подлодки стали частью ядерной триады, играющей ключевую роль для сдерживания агрессивных устремлений потенциальных противников. В ходе спецоперации на Украине подводные лодки, действующие на Черном море уже на протяжении десятилетий, показали большую эффективность, чем надводные корабли, даже самые современные. Это связано со спецификой данной относительно небольшой акватории, большая часть которой может находиться под огневым контролем береговых противокорабельных ракетных комплексов ВСУ. И здесь существенную роль сыграла способность российских субмарин перемещаться скрытно, внезапно нанося удары ракетами по военным и энергетическим объектам в любой точке Украины. Свой профессиональный праздник российские моряки-подводники стали отмечать уже вскоре после появления подводного флота в дореволюционной России. Но после Октябрьской революции 1917 года его отменили, восстановив лишь тогда, когда Советский Союз перестал существовать. Это произошло в результате выхода в июле 1996 года соответствующего приказа главкома ВМФ России адмирала Ф.Н. Громова, в котором устанавливалась прежняя дата праздника – 19 марта. В наше время в этот день по всей стране проводятся торжественные мероприятия – концерты, собрания, встречи с ветеранами подводного флота. А главнокомандующий ВМФ Российской Федерации публикует официальное поздравление с праздником действующих моряков-подводников и ветеранов. С Днем моряка-подводника поздравляет всех причастных и редакция «Военного обозрения». Пусть вам, уважаемые военнослужащие и ветераны подводного флота, удача сопутствует всегда и везде – и на суше, и под водой!