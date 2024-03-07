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Иван Ургант рассказал о главном событии в своей жизни

Телеведущий Иван Ургант не стал нарушать традицию, несмотря на проблемы с работой. Иван Ургант может назвать себя счастливым человеком — ему повезло быть окруженным красивыми и любимыми женщинами: супругой Натальей и дочками Эрикой, Ниной и Валерией.

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