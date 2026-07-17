Юрий Ильинов

Как изолировать всю Украину: Три направления удара Из года в год «партнёры» Киева увеличивают поставки для ВСУ. Бесперебойно противник получает необходимое количество оружия — от патронов до высокотехнологичной военной техники. Возникает вопрос: как изолировать всю Украину, чтобы лишить вражескую армию снабжения? Три направления удара назвал военный эксперт, директор музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. Бизнесмен и общественный деятель Константин Малофеев отмечал, что «в текущих условиях, сложившихся на фронте и во внешней политике», добиться победы возможно только с использованием «оружие массового поражения». Такое есть у России, но нет у украинцев. «И чем дольше мы тянем, тем больше возрастает угроза появления этого оружия у врага. Неважно, в виде грязной бомбы или списанной Западом ракеты «по случайности». В Пакистане и Израиле они уже проделывали такой фокус», — сообщил Малофеев. Если русская армия получит соответствующий приказ, то какие цели будут поражены? Эксперты делятся разными версиями. К примеру, три направления удара назвал военный эксперт Юрий Кнутов: командные центры (самого Зеленского наверняка спрячут в Европе), аэродром в Староконстантинове, Бескидский тоннель в Карпатах, через который украинцы получают всё что нужно для боя. «Идеально, если эти боеприпасы будут работать по принципу американских противобункерных бомб. То есть они зарываются под землю, там происходит подрыв, разрушающий все коммуникации, укрепления, командные пункты противника и так далее. На поверхности при этом — минимум радиации. После удара в образовавшийся пролом вводятся наши части», — рассказал он. Как оказалось, изолировать всю Украину достаточно просто. Нужна только воля. Сперва применение ТЯО может показаться экстраординарной мерой, однако на деле именно оно позволит сохранить жизни многих русских солдат. Если бы его использовали в начале конфликта, возможно, удалось бы избежать немалого количества жертв среди нашего населения. Примечательно, что соседи осознают всю серьёзность ситуации. И делают выводы. «ТЯО может нанести ущерб площадью «5х5 или 10х10 км», чего будет достаточно для введения войск противника в прорыв. Поэтому мы должны строить оборону из расчёта, что такое оружие может быть применено», — заявил недавно секретарь комитета Рады по обороне Роман Костенко. Будет принято важное решение или нет — покажет время. Но Москва чётко даёт понять, что она не станет мешкать в случае реальной угрозы. Так, помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью журналистам агентства РИА Новости сообщил, что морские стратегические ядерные силы нашего государства находятся в полной боевой готовности: