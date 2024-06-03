Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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    пидор не знает , кто обстреливает российскуюЗАЭС....ублюдок.Гросси заявляет о...

Дерзкий маленький киргиз угрожал на рынке: "Русские вы оборзели что ли?!"

Дерзкий маленький киргиз угрожал на рынке: "Русские вы оборзели что ли?!"

Подростка на рынке поймали при воровстве за руку. В ответ молодой наглец изрыгнул отборную брань в сторону русских и даже обещал всех резать.

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Комментарии
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Егор П
вы достали пихать 3 разные новости в одну статью! я их все читал !
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11 час.
Silver Kont
Не удалены хирургическим путём, а отбиты до состояния омлета.... Черножопая пидарасня не должна плодиться и размножаться... А вообще странно, почему черножопого урода депортируют с семьёй, а не отправляют на южный берег северного моря? Что, его самка с выблядками дорогу не найдёт? Пидор должен отсидеть за избиение ребёнка, а лет через пять-семь, выслан из России, если доживёт до конца срока...
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11 час.
виктор климахин
Что   взрослые   и  дети    все  они   черножопые  чурки    басмачи  исламисты    люто   ненавидели   и   ненавидят    Россиян   Если   ребенок  такое  говорит    а  что   в  ихнем   правительстве   задумали   против    Россиян   и   России   ВОТ   ПОЧЕМУ   НАДО   ОТ  МАЛОГО   ДА  СТАРИКА   УБИВАТЬ   ВСЕХ  ЧЕРНОЖОПЫХ  ЧУРОК  ИШАКОВ  БАСМАЧЕЙ   ИСЛАМИСТОВ   ДО  ПОСЛЕДНЕГО   ШАКАЛА   ЭТО   В  НАШ  АДРЕС  УГРОЗА  И  НАШИМ  ДЕТЯМ  И  ВНУКАМ        НАМ   ПРЯМО  ГОВОРЯТ  В ЛИЦО  И   УГРОЖАЮТ   РАСПРАВОЙ
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10 час.

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