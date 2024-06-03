Дерзкий маленький киргиз угрожал на рынке: "Русские вы оборзели что ли?!"

Не удалены хирургическим путём, а отбиты до состояния омлета.... Черножопая пидарасня не должна плодиться и размножаться... А вообще странно, почему черножопого урода депортируют с семьёй, а не отправляют на южный берег северного моря? Что, его самка с выблядками дорогу не найдёт? Пидор должен отсидеть за избиение ребёнка, а лет через пять-семь, выслан из России, если доживёт до конца срока...

виктор климахин

Что взрослые и дети все они черножопые чурки басмачи исламисты люто ненавидели и ненавидят Россиян Если ребенок такое говорит а что в ихнем правительстве задумали против Россиян и России ВОТ ПОЧЕМУ НАДО ОТ МАЛОГО ДА СТАРИКА УБИВАТЬ ВСЕХ ЧЕРНОЖОПЫХ ЧУРОК ИШАКОВ БАСМАЧЕЙ ИСЛАМИСТОВ ДО ПОСЛЕДНЕГО ШАКАЛА ЭТО В НАШ АДРЕС УГРОЗА И НАШИМ ДЕТЯМ И ВНУКАМ НАМ ПРЯМО ГОВОРЯТ В ЛИЦО И УГРОЖАЮТ РАСПРАВОЙ