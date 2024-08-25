Мизулина: «Задержание Павла Дурова для меня не стало неожиданностью»

Директор Лиги безопасного интернета прокомментировала арест основателя Telegram Член общественной палаты РФ, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем телеграм-канале, что задержание Павла Дурова для нее не стало сюрпризом.
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