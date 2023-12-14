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Нижегородская правда

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218 тысяч рублей лишилась жительница Богородска, поверив лже-оператору связи

Жертвой мошенников стала 21-летняя жительница Богородска. Её позвонили на мобильный телефон, собеседник представился оператором сотовой связи и убедил девушку, что будто бы заканчивается срок действия её сим-карты.

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