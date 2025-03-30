Жога поздравил мусульман с Ураза-байрамом

Уральский полпред Артём Жога поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам. В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые друзья! Поздравляю мусульман, проживающих в регионах Уральского федерального округа, с окончанием священного месяца Рамадан и наступлением Ураза-байрам! В регионах Уральского федерального округа проживают тысячи мусульман, которые свято чтят традиции ислама, берегут семейные ценности и всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.