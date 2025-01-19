В Петербурге улучшат налоговые условия для самозанятых

Депутаты рассмотрят поправки к закону до конца февраля В Санкт-Петербурге депутаты Законодательного собрания обсудили предложение о приравнивании самозанятых к микропредприятиям, что, по их мнению, сможет обеспечить динамичное развитие малого и среднего предпринимательства в стране.
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