В Петербурге улучшат налоговые условия для самозанятых

Депутаты рассмотрят поправки к закону до конца февраля В Санкт-Петербурге депутаты Законодательного собрания обсудили предложение о приравнивании самозанятых к микропредприятиям, что, по их мнению, сможет обеспечить динамичное развитие малого и среднего предпринимательства в стране.