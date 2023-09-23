Военное обозрение

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Премьер-министр Польши Зеленскому: Никогда больше не оскорбляй поляков

Премьер-министр Польши Зеленскому: Никогда больше не оскорбляй поляков

Отношения между Варшавой, которая с самого начала конфликта пыталась быть в авангарде «помощников» Украины в Европе, и Киевом в последнее время стали охлаждаться.

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Серж Южанин
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