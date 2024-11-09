ГАИ разъяснила, можно ли по правилам тормозить ручником на ходу

SI

Sergey Ivanov

Боле дурацкой писанины еще не доводилось читать! Вопрос: -Можно ли тормозить ручным тормозом, если отказал основной? На идиотский вопрос можно дать только такой же идиотский ответ: -Если у вас отказали тормоза- постарайтесь врезаться во что- нибудь подешевле! А если серьезно- то когда нет выбора в ход идет все! Только надо помнить две вещи: Во- первых, стояночный тормоз действует не на колеса, а на карданный вал. Хотя в машине Москвич- 407 он действовал на 2 задних колеса при помощи кулачков, приводимых в движение тросами от рукоятки тормоза. Но от этой схемы давно отказались. А торможение карданного вала имеет тот эффект, что за счет дифференциала задние колеса получают возможность вращения в разные стороны. Таким образом, занос гарантирован! А во- вторых, надо помнить, что при торможении ручным тормозом задние сигнальные фонари не работают. Поэтому торможение для того, кто едет за вами следом, будет полной неожиданностью и с большой вероятностью он ударит вас сзади. Наконец, в- третьих, от стояночного тормоза не требуется плавного торможения. Его задача- удержать машину от самопроизвольного движения на стоянке. Поэтому не удивляйтесь, если даже небольшое усилие на рукоятку тормоза приведет к полному заклиниванию тормозного механизма. На многих машинах тормоз представляет собой стальную ленту, которая охватывает тормозной барабан. При перемещении рукоятки тормоза лента натягивается и тормозит барабан. Такая схема хорошо работает на стоянке- но она совершенно не обеспечивает плавности торможения. А часто на ходу просто заклинивается. И напоследок азбучный совет для новичков: Если вы спускаетесь по горной дороге- то НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ передачу! Тогда по крайней мере, вашу машину будет тормозить двигатель, не давая слишком сильно разогнаться. Это увеличит расход бензина- но зато вы сэкономите деньги на ремонте своей разбитой машины. Этот совет особенно актуален для автобуса или крупной машины, оборудованной воздушными тормозами. Было много случаев (и будет еще больше!), когда водитель выключал передачу на спуске, Если двигатель заглох- то включить передачу уже не получается! А при выключенном двигателе не работает компрессор, нагнетающий воздух в тормозную систему. Тормоза работают, пока есть давление в ресивере. Но как только воздух заканчивается- тормоза перестают работать- и машина становится неуправляемой.