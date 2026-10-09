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Германия запасается дешёвыми крылатыми ракетами для ударов по России

Германия запасается дешёвыми крылатыми ракетами для ударов по России Германия закупит крылатые ракеты для массового применения на поле боя.

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