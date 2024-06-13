Депутат Мосгордумы Медведев обсудил с общественными активистами вопрос сохранения Дома Гиппиуса

Здание построено в 1920 годах Депутат Мосгордумы Андрей Медведев обсудил с общественными активистами вопрос сохранения Дома Гиппиуса – здания бывшего общежития Тимирязевской академии, построенного в 1920 годах архитектором Карлом Гиппиусом, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
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