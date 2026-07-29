Двое подростков на электросамокате в Екатеринбурге попали в ДТП

В Екатеринбурге двое несовершеннолетних, передвигавшихся на арендованном электросамокате, нарушили правила безопасности при эксплуатации средств индивидуальной мобильности, что привело к дорожно-транспортному происшествию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии