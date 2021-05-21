В США призвали Вашингтон спасти Украину после запуска “Северного потока-2” AlexCoderВ США призвали Вашингтон спасти Украину после запуска “Северного потока-2” AlexCoder На кону стоит сама государственность Незалежной, сохранить которую можно лишь с вливанием инвестиций из-за потерь доходов от транзита газа Вашингтон должен не тратить все дипломатические усилия на остановку проекта “Северный поток-2”, а уже сейчас вместе с европейскими партнерами подготовить Украину к тому, чтобы она выстояла после запуска балтийского газопровода.