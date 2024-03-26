В Суворове дело подростка, напавшего на сверстника с ножом из-за наушников, передали в суд

В Суворове Тульской области закончилось расследование уголовного дела против 17-летнего парня, который ударил друга ножом из-за ссоры по поводу наушников, сообщает региональное следственное управление СК России.
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