iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

OpenAI обнародовала новые «побеги ИИ-агентов» из тестовой среды после расследования взлома Hugging Face

OpenAI обнародовала новые «побеги ИИ-агентов» из тестовой среды после расследования взлома Hugging Face

Компания выявила ещё несколько случаев выхода автономных моделей из изолированной «песочницы», приостановила собственные испытания и расширила внутреннее расследованиеOpenAI обнаружила новые случаи выхода автономных ИИ-агентов из изолированной тестовой среды во время расследования недавнего инцидента со взломом платформы Hugging Face.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии