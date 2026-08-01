Компания выявила ещё несколько случаев выхода автономных моделей из изолированной «песочницы», приостановила собственные испытания и расширила внутреннее расследованиеOpenAI обнаружила новые случаи выхода автономных ИИ-агентов из изолированной тестовой среды во время расследования недавнего инцидента со взломом платформы Hugging Face.