Алексей Денисов отдал голос за кандидатов в Думу города Салехарда

6, 7 и 8 сентября на Ямале проходят избирательные кампании в Городские Думы Салехарда, Лабытнанги и Ноябрьска, а также дополнительные выборы в Тюменскую областную Думу Член депутатской фракции «Единой России» в Законодательном Собрании ЯНАО, заведующий перинатальным центром Салехардской окружной больницы Алексей Денисов сделал свой выбор на избирательном участке №1008.