Зеленский назвал три приоритета Киева на зиму

Защита критической инфраструктуры Украины является приоритетом на зиму для страны. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики, видео опубликовано в его Telegram-канале.
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