КП: За границей перестали покупать билеты на концерты покинувших РФ звезд

Волна интереса иностранной русскоговорящей публики к сбежавшим из России артистам, прошла. После начала СВО некоторые артисты решили, что если они уедут за границу, то смогут хорошо заработать, если будут клеветать на Родину и соотечественников и поддерживать «отмену русской культуры».