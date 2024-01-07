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КП: За границей перестали покупать билеты на концерты покинувших РФ звезд

КП: За границей перестали покупать билеты на концерты покинувших РФ звезд

Волна интереса иностранной русскоговорящей публики к сбежавшим из России артистам, прошла. После начала СВО некоторые артисты решили, что если они уедут за границу, то смогут хорошо заработать, если будут клеветать на Родину и соотечественников и поддерживать «отмену русской культуры».

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