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Гвардиола высказался о возможном участии Родри в финале Кубка Англии

Гвардиола высказался о возможном участии Родри в финале Кубка Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, сможет ли полузащитник Родри принять участие в финале Кубка Англии в случае, если «горожане» дойдут до этой стадии.

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