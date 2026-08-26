Стартовало народное голосование премии «Внедорожник года», финалисты объявлены

Оргкомитет премии «Внедорожник года» объявил шорт-лист народного голосования — в финал вышли 39 моделей в 10 категориях, от городских кроссоверов до пикапов и электромобилей, сообщили в пресс-службе мероприятия.
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